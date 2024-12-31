Расстояние до самой Суджи теперь составляет менее 3 километров, однако, бойцам еще предстоит выбить из посёлка группировку ВСУ

Российские военные продолжают наступление в направлении Суджи с восточной стороны. Вслед за тем, как они смогли взять под контроль посёлок Черкасская Конопелька и прорвать оборону Вооруженных сил Украины, подразделения вошли в Махновку. Информацию предоставляют российские военные корреспонденты.

Согласно актуальным данным, накануне штурмовые отряды армии «Север» прошли от Черкасской Конопельки в сторону Суджи, закрепились в Махновке и начали боевые действия за данный населённый пункт. Бои развернулись не на окраинах, а уже в самом посёлке. Однако, большая часть Махновки пока контролируется украинскими формированиями, при этом расстояние до Суджи составляет менее трех километров.

«Согласно актуальным сведениям, после взятия Черкасской Конопельки российские войска осуществили прорыв украинской оборонительной линии в районе Махновки под Суджей и в настоящее время ведут бои непосредственно на территории села», — сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков.

Как ранее отмечалось, еще один успешный прорыв был совершён российскими силами в районе хутора Агроном, где были выбиты части 61-й ОМБр украинской армии. Войска Киева оставили свои позиции и отошли, а последующие попытки вернуть утраченные рубежи были отражены российскими войсками.

Тем самым, за минувшие дни российские подразделения значительно продвинулись на правом фланге в направлении Суджи, где украинские формирования активно создают мощный укреплённый район, возводя вокруг населённого пункта новую оборонительную линию.