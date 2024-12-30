Среди них гонщик Формулы-1 Никита Мазепин, руководитель проекта Rossa Роман Русинов и участник Asian Le Mans Series Харрисон Ньюи

Был озвучен состав пилотов, которые будут управлять суперкаром Rossa LM GT на его международном гоночном дебюте на «24 часах Дубая». За команду Graff Racing из Швейцарии выступит последний российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин, который ранее объявил о своём уходе из автоспорта.

Для Мазепина гонка в Дубае станет новым опытом, так как это будет его первый международный марафон на протяжении суток. Ранее он уже участвовал в различных подобных мероприятиях, например, на отдельных этапах Russian Endurance Challenge. Таким образом, этот дебютный заезд в Дубае предоставит Никите возможность показать свои навыки и перейти на новый уровень в гонках, продолжая карьеру, несмотря на его предыдущие заявления о завершении участия в гонках.

В команду Graff Racing вместе с Мазепиным войдут Роман Русинов, руководитель проекта Rossa и участник «24 часов Ле-Мана», а также Евгений Киреев, который ранее принимал участие в «24 часах Дубая», и Харрисон Ньюи. Последний — сын известного инженера Эдриана Ньюи, уже успевший добиться успеха, например, в гонке Asian Le Mans Series и в суточной гонке на Daytona.

Гонки в Дубае запланированы на период с 10 по 12 января 2025 года. Ранее компания Rossa опубликовала видео, где гоночный прототип был представлен на трассе, демонстрируя свои аэродинамические характеристики.