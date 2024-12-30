Проект собрал положительные отзывы от игроков и критиков. Благодаря этому в компании решили сделать целую франшизу по вселенной Индианы Джонса

Похоже, что успех Indiana Jones and the Great Circle произвел такое впечатление на Disney, что студия теперь стремится создать больше проектов данной франшизы.

Разработчик MachineGames сделал значительный вклад в создание игры, которая олицетворяет оригинальные фильмы о Индиане Джонсе, что также способствовало её популярности в сети. Джез Корден упоминает, что Disney проявили интерес и хотят больше приключений Индианы Джонса, что намекает на продолжение приключений знаменитого исследователя.

Основная причина успеха Indiana Jones and the Great Circle, по крайней мере, с точки зрения его реализации, заключается в богатом опыте MachineGames в создании игр от первого лица, особенно в серии Wolfenstein. Это объясняет, почему им удаётся так успешно адаптировать игру к разнообразным сценариям. Кроме того, благодаря поддержке DLSS 3.5 и полной трассировке лучей, визуальные эффекты в этой игре поражают своим качеством.

Игра не только воплотила в себе историю оригинального персонажа, но и получила исключительно положительные отзывы от игроков и критиков. Некоторые называют Indiana Jones and the Great Circle «лучшим проектом, посвящённым доктору Генри Уолтону».

Хотя будущее серии Indiana Jones остаётся несколько неопределённым, есть основания для оптимизма относительно её развития. Теперь, когда Disney заинтересовалась созданием полноценной игровой франшизы, это может открыть новые горизонты для приключений в мире Индианы Джонса. В настоящее время разработчики сосредоточены на переносе игры для PlayStation 5, выход которой намечен на весну следующего года, а также на анонсированном сюжетном DLC под названием The Order of Giants.