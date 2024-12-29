Боестолкновения за данный посёлок протекали ещё с октября текущего года

Российские вооружённые силы, оперирующие в Курской области, смогли осуществить наступление к востоку от Суджи и полностью освободить населённый пункт Черкасская Конопелька. Об этом информируют военные корреспонденты.

По имеющимся данным, штурмовые группы десантных подразделений из Забайкалья не только взяли под контроль Черкасскую Конопельку в ходе боестолкновений с украинскими формированиями, но и полностью зачистили её от оставшихся бойцов ВСУ. В знак освобождения посёлка был установлен флаг Воздушно-Десантных войск России в самом его центре.

Сражения за Черкасскую Конопельку протекали ещё с октября текущего года. Время от времени поступали сообщения о якобы взятии этого населённого пункта, однако, все они оказывались преждевременными. Украинские военные упорно сопротивлялись и не собирались отступать, что приводило к ожесточённым боям в его окрестностях. В то же время десантники сумели достичь успеха. Последняя операция была осуществлена 18 декабря, когда российские войска выбили украинские силы почти со всей территории села, но последние очаги сопротивления были ликвидированы лишь сегодня.

Теперь, когда Черкасская Конопелька находится под контролем российских войск, открывается путь в сторону Махновки, что почти приближает армию России к окраинам Суджи.