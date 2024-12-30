Сообщается, что их направят на доукомплектование из-за критических потерь

Российские военные силы продвинулись в районе Погребков в Курской области, о чём информируют как российские, так и украинские источники. Части армии «Север» не прекращают уничтожать силы ВСУ на территории России, в то время как украинское руководство начало ротацию, отводя часть своих подразделений.

По данным российского Министерства обороны, войска нанесли критические удары по формированиям 11 бригад и одного батальона Вооруженных сил Украины в таких населённых пунктах, как Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Черкасское Поречное. Несколько дней назад на этом участке линии соприкосновения действовали 14 бригад, однако, три из них были выведены на переформирование после значительных потерь, на их место введены новые резервы.

Согласно украинским источникам, в последние дни Вооружённые силы России прошли в районе Погребков, где располагается группа ВСУ, которую пытаются отрезать от Суджи. Российские силы уже вышли на окраины населённых пунктов Николаевка и Викторовка, расположенных под Малой Локней. Также, по информации российских ресурсов, штурмовики продвинулись в лесах Суджанского района и в окрестностях Леонидово. Продвижение происходит с боями и сопряжено с трудностями.

Операция в Курской области не прекращается, российские войска наступают, создавая кольцо вокруг Суджи. В настоящее время с востока и юга российские военные наносят удары по оборонительным позициям украинских формирований на окраинах города, в то время как с севера ещё предстоит дальнейшее наступление.