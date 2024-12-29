Однако, она скорее всего будет предназначена для решения профессиональных задач, а не геймеров

Похоже, что «Синий гигант» добивается успеха на рынке видеокарт, особенно с недавним запуском Arc Battlemage B580, которая, по прогнозам, станет удачным вариантом для пользователей среднего сегмента благодаря хорошему соотношению цены и технических характеристик. Согласно данным от Quantum Bits, обсуждаются планы Intel по выпуску адаптера Battlemage с объёмом 24 ГБ в следующем году, однако, он может быть запущен не для массового рынка. Предполагается, что новая модель будет ориентирована на профессионалов и может дополнить серию «Arc PRO», хотя это еще не подтверждено.

Кроме того, в отчёте упоминается, что этот адаптер будет отвечать требованиям сегмента ИИ и предназначен для исследовательских задач и аналогичных нагрузок. Устройство вполне подойдет для рабочих станций, и в свете отсутствия у Intel предложений для высокопроизводительных графических решений, модель Arc Battlemage на 24 ГБ выглядит логичным шагом. В настоящее время нет информации о дополнительных характеристиках, но есть вероятность, что Intel предложит подобную конфигурацию с расширенным объёмом VRAM, как у Arc B580.

Компания намерена представить Arc B570 в следующем году, однако, в настоящее время не стоит ожидать высокопроизводительных решений от Intel, учитывая, что акцент сейчас сделан на среднем сегменте. Судя по всему, что компания решительно намерена укрепить свои позиции на рынке графических процессоров, и успех недавно выпущенного Arc B580 позволил фирме пересмотреть свои планы.