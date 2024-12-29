Сообщается, что в среднем рост стоимости не превысит уровень инфляции

АвтоВАЗ планирует скорректировать цены на свои автомобили, начиная с 14 января. Об этом стало известно из пресс-службы компании, которая обозначила это изменение как индексацию. Пообещано, что средний размер повышения не превысит уровень накопленного инфляционного роста.

Конкретные модели, на которые повлияет изменение цен, пока не раскрыты. В компании отметили, что цена на базовые комплектации оставалась неизменной с ноября 2023 года. В 2024 году значительные изменения в стоимости происходили лишь дважды, при этом в среднем цена автомобилей повысилась на 4,3%, что в два раза ниже официальных показателей инфляции.

На самом деле некоторые модели Lada дорожали намного чаще, однако, это в основном было связано с возвращением ряда функций, от которых производитель временно отказался, а также с добавлением новых опций. В середине декабря произошёл очередной случай, когда несколько СМИ сообщили о значительном увеличении цен на Lada Niva Travel. Это повышение вызвано началом производства модели с системой подушек безопасности.

Генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов ранее обозначал стратегию компании по контролю роста цен как фактическое удешевление, нацеливаясь на соотношение с уровнем инфляции. Ожидается, что обновление прайс-листов будет реализовано сразу после того, как АвтоВАЗ возобновит свою полноценную деятельность вслед за новогодними праздниками и корпоративными выходными. В этот период в Тольятти и Ижевске запланированы работы по модернизации производственных мощностей, включая подготовку к запуску массового производства Lada Iskra.