Все остальные сенсоры будут аналогичны тем, что установлены в Galaxy S24 Ultra

По предварительным данным, Samsung планирует представить серию Galaxy S25 22 января. Хотя официальной информации от компании пока нет, утечки уже предоставили обширные сведения о предстоящих флагманских устройствах. Недавняя утечка раскрыла подробности о камере S25 Ultra.

В отличие от других слухов о характеристиках камеры Galaxy S25 Ultra, эта информация выглядит более конкретной и достаточно исчерпывающей. Инсайдер AssembleDebug утверждает, что ему удалось получить ключевые файлы смартфона, включая его ядро. Из этих данных инсайдер смог извлечь возможные сенсоры, которые могут быть установлены на флагманском устройстве.

По информации от инсайдеров, ожидания насчёт Galaxy S25 Ultra подтверждают отсутствие значительных изменений в сравнении с Galaxy S24 Ultra. В частности, основная камера S25 Ultra, как предполагается, останется 200-мегапиксельной моделью Isocell HP2. Трёхкратный телеобъектив, судя по всему, будет тем же 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX 754. Что касается 5-кратного телеобъектива, то ожидается, что это будет 50-мегапиксельный IMX 854. На фронтальной панели предположительно разместят 12-мегапиксельный сенсор Isocell S5K3LU, который в очередной раз будет таким же, как в предыдущей модели.

Единственное обновление, о котором сообщается, касается сверхширокоугольной камеры. Согласно информации от AssembleDebug, в Galaxy S25 Ultra будет установлен датчик Isocell S5KJN3 для сверхширокого объектива, который, как предполагается, будет аналогичен GN3. Данный сенсор имеет разрешение 50 МП и оптический размер 1/1,57 дюйма, в то время как его предшественник был оборудован 12-мегапиксельным сверхшироким датчиком с оптическим размером 1/2,52 дюйма.

Ранее ходили слухи о том, что серия Galaxy S25 станет первой, которая получит новую технологию камеры ALoP. Однако, если её не внедрят в S25 Ultra, есть вероятность, что Samsung применит эту технологию в предполагаемом модели S25 Slim.