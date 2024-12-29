В самом городе идут бои за территорию теплоэлектростанции

Российские силы не прекращают свою наступательную операцию в Покровском и Кураховском направлениях, освобождая близлежащие посёлки и территории. Недавний успех достигнут бойцами армии «Центр», которые взяли под контроль населённый пункт Новотроицкое, расположенный под Покровском. Эту информацию подтвердило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, посёлок Новотроицкое был полностью взят под контроль армией России. Фактически он был освобождён в начале месяца, но официальное подтверждение поступило лишь сейчас. Его освобождение открыло российским войскам возможность ударить по Шевченко и Песчаное, что и было успешно осуществлено.

В настоящее время российские силы ведут наступление на Покровск, охватывая город с двух направлений, одновременно осуществляя продвижение к границе Днепропетровской области. В районе Курахово российские войска не прекращают формировать котёл, закрывая украинские силы с трёх сторон. В самом Курахово ведутся боестолкновения за территорию теплоэлектростанции, Вооружённые силы Украины выброшены из жилой застройки.

Стоит отметить, что российские войска при этом не спешат взять сам город. Армия планомерно окружает город, попутно нанося по гарнизону ВСУ удары артиллерией и авиацией, стараясь нанести им максимальный урон, и осуществить освобождение Курахово с минимальными потерями.