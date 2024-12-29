В ведомстве считают, что 11% российских и 40% зарубежных покрышек не отвечают требованиям ГОСТа

Минпромторг России выдвинул предложение о внесении автомобильных шин в список товаров, которые подлежат обязательной сертификации. Ведомство создало проект соответствующего постановления правительства, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Основная цель данной инициативы — установить ограничения на содержание вредных для здоровья веществ в резине.

Требования безопасности шин регулируются техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». Однако, данный документ не содержит экологических норм, касающихся уровня полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в протекторах, которые являются канцерогенными, мутагенными и репродуктивно токсичными веществами. Это создаёт риск для жизни и здоровья граждан, а также угрожает экологической ситуации в государстве, отмечают авторы инициативы.

В Минпромторге также отметили, что независимые испытания образцов шин выявили, что 11% российских и 40% зарубежных покрышек не отвечают требованиям ГОСТа Р 51893-2024. При этом зарубежные производители нередко указывают характеристики, которые не совпадают с фактическими, как указано в пояснительной записке.



