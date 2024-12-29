На борту OnePlus Pad находится производительный процессор MediaTek Dimensity 8350 и 12 ГБ оперативной памяти





OnePlus представила OnePlus Pad в Китае в ходе мероприятия, приуроченного к запуску серии Ace 5. Новый планшет фактически является переименованной версией Oppo Pad 3, который был выпущен всего месяц назад. Оба устройства обладают одинаковыми ключевыми характеристиками, включая мощный процессор и превосходный экран.

Следует отметить, что OnePlus уже предлагает свою модель на международном уровне, который был показан в прошлом году. Однако новый OnePlus Pad имеет отличительные особенности и, похоже, предназначен исключительно для китайского рынка.

OnePlus Pad оснащён 11,61-дюймовым IPS LCD экраном с разрешением 2,8K, частотой дискретизации касания 480 Гц и максимальной яркостью до 700 нит. Частота обновления изображения составляет 144 Гц. Планшет функционирует на базе чипсета MediaTek Dimensity 8350, что гарантирует отличную производительность и комфортную многозадачность. Есть различные варианты с оперативной памятью до 12 ГБ и встроенным хранилищем объемом до 512 ГБ.

OnePlus оснастил устройство аккумулятором на 9520 мАч. Оно также поддерживает скорость зарядки до 67 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи и без затруднений продолжать работать с планшетом. Также стоит отметить наличие 8-мегапиксельной фронтальной камеры.

Планшет функционирует под управлением ColorOS 15, построенной на базе Android 15. Размеры устройства составляют 257,75x189,11x6,29 мм, а его вес всего 533 г, что делает его легким и тонким.

Новый OnePlus Pad предлагается на рынке Китая по стартовой цене в 288 долларов за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной обойдется в 329 долларов, а флагманская версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти стоит 425 долларов.

На данный момент OnePlus Pad можно приобрести только в Китае. Планшет обещает предоставить достойные технические характеристики по разумной цене, что делает его серьёзным конкурентом в сегменте бюджетных планшетов. Благодаря новому чипу MediaTek, большому экрану и хорошей автономности OnePlus Pad привлекает внимание многих пользователей.