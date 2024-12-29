Компания не рассматривает решения по типу экран-водопад

Современные модели iPhone, включая iPhone 16 Pro, уже демонстрируют достаточно минималистичный дизайн без заметных рамок, однако будущее мобильных устройств Apple обещает более инновационный подход к отображению контента. По информации южнокорейских источников в индустрии поставок, компания планирует разработать плоский дисплей без каких-либо рамок, при этом изображение будет выводиться вплотную к краям корпуса, как это реализовано в текущих моделях Apple Watch.

В отличие от ранних предложений производителей Android, которые использовали изогнутые AMOLED-дисплеи, Apple нацелена на плоский экран без боковых округлений. Это значит, что компания не заинтересована в заметных изгибах, что говорит о полном отказе от изогнутых панелей. На сегодняшний день как LG, так и Samsung работают над дисплейными решениями для будущих iPhone от Apple, однако, обе фирмы сталкиваются с серьёзными техническими трудностями в создании полностью плоской и безрамочной OLED-панели, которая представляет собой ключевое желание Apple.

Эксперты отмечают, что технология оптически прозрачного клея (OCA), необходимая для достижения этой цели, всё ещё находится на стадии разработки и медленно прогрессирует. Поэтому безрамочные модели iPhone не ожидаются до 2026 года. По более ранним сообщениям от представителя Samsung Display, южнокорейская компания также трудится над усовершенствованием камер, которые будут размещены под дисплеем.