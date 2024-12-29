Последним партнёром компании остаётся Google, но и она намерена предложить производство своего процессора Tensor 5 тайваньской TSMC

Дела у подразделения по производству чипов Samsung обстоят не лучшим образом. Ранее Samsung Foundry занимала ведущие позиции в индустрии, но теперь теряет контракты с каждым днем. Множество компаний предпочитают обращаться к TSMC за производством своих чипов, что ставит Samsung в затруднительное положение. Очередная сделка между Samsung и Qualcomm оказалась неудачной.

Ранее Samsung Foundry изготавливала самые мощные чипы для Qualcomm. Этот процесс продолжался долгие годы, но всё хорошее когда-то заканчивается. Samsung Foundry работала над Snapdragon 8 Gen 1, который столкнулся с проблемами перегрева и быстрого разряда батареи. В результате Qualcomm обратилась к TSMC для производства этого же чипа, и пользователи заметили значительное улучшение его работы. При этом Qualcomm не вносила никаких изменений в архитектуру, просто сменила производителя.

Судя по всему, это оказался значительный удар по Samsung, и ситуация с годами не улучшилась. Появляются даже слухи о том, что Google, один из оставшихся партнёров, может перейти к TSMC для разработки чипа Tensor G5. Сотрудничество между Samsung и Google было весьма тесным.

Samsung испытывает трудности в производстве чипов, что привело к тому, что иные компании начинают раздумывать о сотрудничестве с ними. Тем не менее, это не означает, что Samsung не стремится восстановить связи со своими старыми партнёрами. Компания предприняла попытку заключить новое соглашение с Qualcomm для производства своего 3-нм чипа Snapdragon 8s Elite. Эта версия окажется менее мощной по сравнению с Snapdragon 8 Elite.

Samsung активно работает над своей трёхнанометровой технологией и внедряет улучшения, однако, этого, похоже, недостаточно. Qualcomm отклонила сотрудничество с Samsung и выбрала TSMC в качестве своего партнёра. TSMC является единственным другим игроком, который способен производить чипы на уровне 8 нм.

На сегодняшний день сложно сказать, какие шаги предпримет Samsung в связи с её угасающими успехами. С падением доходов компании на 95%, несоответствием ожиданиям от Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, а также с переходом других компаний к TSMC, остаётся неясным, какие меры предпримет Samsung для изменения своей ситуации. Остаётся надеяться, что она сможет найти решение, прежде чем начнёт массовые увольнения.