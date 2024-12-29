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Zelikman
Российская армия сумела продвинуться в районе Великой Новосёлки
У украинских военных остаётся лишь одна грунтовая дорога для обеспечения снабжения и эвакуации раненых

 По информации нескольких источников, российские войска продолжают наступление в окрестностях Великой Новосёлки, которая играет важную роль в обороне украинских сил на Южно-Донецком участке.

 В основном, к западу от населённого пункта российская армия смогла пройти по высотам вдоль дороги до поворота на Времевку. Ранее был установлен надёжный контроль над трассой в районе Гуляйполя. На данный момент посёлок Нескучное находится в полукольце, и продолжаются интенсивные боестолкновения за его контроль. Само сражение за этот населённый пункт также не прекращается.

 К северу от Великой Новосёлки украинские формирования пытаются удерживать позиции в западной части села Новый Комар и контратаковать, чтобы освободить дорогу. На территории Раздольного российские вооружённые силы проводят атакующие операции с целью увеличения контроля над местностью и усиления своих позиций. Украинским частям наносятся мощные удары с использованием артиллерии и беспилотников.

 После ликвидации последнего асфальтированного шоссе, по которому Киев обеспечивал свои гарнизоны в Великой Новосёлке, Времевке и Нескучном, украинские войска имеют возможность доставлять оружие и эвакуировать раненых лишь по одному оставшемуся грунтовому пути или через поля, которые находятся под интенсивным огнём российской артиллерии.

 Судя по всему, украинские военные в ближайшем будущем практически неизбежно утратят последние захваченные территории, занятые во время их «контрнаступления» в прошлом году.

#сво #армия #бои #наступление
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