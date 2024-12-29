Она позволит выявлять маршруты следования украинских дронов для их дальнейшей ликвидации

Россия близится к завершению разработки комплекса акустической разведки для отслеживания маршрутов дронов Вооружённых сил Украины. Об этом накануне заявил официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

«Система имеет два эшелона защиты: ближняя и дальняя зоны. Система обнаружения строится на волоконно-оптических акустических векторных датчиках (векторных гидрофонах) — устройства изначально были разработаны для подводных условий, но имеют возможность адаптаций и к иным условиям», — заявил Потапов.

Эксперты АО «НПП» в сотрудничестве с «НИИ Радио» занимаются разработкой системы, предназначенной для выявления путей передвижения украинских дронов. Этот комплекс использует векторные гидрофоны, которые изначально были спроектированы для эксплуатации в водной среде. Работы находятся на завершающем этапе, и планируется, что их реализация будет завершена в следующем году.

Гидрофоны способны фиксировать как уровень звукового давления, так и скорость движения частиц в среде, что даёт возможность определить направление, в котором находится источник звука. С помощью этой технологии можно отслеживать маршруты беспилотных летательных аппаратов, которые пытаются проникнуть на российскую территорию.

Эти системы помогут более эффективно выявлять основные пути передвижения БПЛА и предотвращать их атаки. Таким образом планируется повысить эффективность системы противовоздушной обороны и улучшить безопасность в российских регионах.