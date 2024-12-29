Данный автомобиль примет участие в гонке «24 часа Дубая»

Марка Rossa представила видеоролик, в котором показана трековая версия её одноимённого суперкара. В этом коротком видео новинка впервые предстает перед зрителями в движении. Её официальное дебютное выступление запланировано на гонку «24 часа Дубая», которая состоится 11 и 12 января.

Дизайн модели под названием Rossa LM GT был представлен месяц назад. Купе получило усовершенствованное аэродинамическое оформление, включающее большой сплиттер, боковые юбки, продольный плавник на крышке мотора, антикрыло, а также воздухозаборник на крыше и уникальную раскраску команды Graff Racing. Этот частный швейцарский коллектив будет представлять Rossa на суточном марафоне в Дубае.

Ранее Роман Русинов, возглавляющий проект Rossa, поделился с журналистами информацией о планах сертификации Rossa LM GT в классе GT2, что позволит автомобилю участвовать в международных гонках на выносливость. Ожидается, что машины будут поставляться частным командам, а также появится гражданская версия купе, хотя сроки её выпуска ещё не определены.

В октябре прототип Rossa LM GT уже стал известен на российском автодроме Moscow Raceway, где прошли заключительные соревнования Russian Endurance Challenge. В составе команды G-Drive Rossa Racing он занял первое место в квалификационных заездах в категории GT Pro.

Видео можно посмотреть по ссылке: https://m.vk.com/video1813849_456239131