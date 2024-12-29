Также утечка раскрывает некоторые технические характеристики данных моделей

Материнские платы начального уровня Intel серии 800 скоро появятся в продаже после презентации от партнёров Intel на выставке CES 2025. Тем не менее, до начала мероприятия новые утечки предоставили информацию о дизайне плат данной серии.

На днях поступали утечки о B860 с полным ATX форм-фактором, а накануне появились фотографии двух свежих моделей от ASUS. Благодаря инсайдеру momomo_us можно узнать название одной из моделей и увидеть четкие изображения плат вместе с упаковкой.

Одна из новинок — это ASUS ROG Strix B860-G Gaming Wi-Fi, которая обладает полностью белой печатной платой и радиаторами с логотипом ROG Strix. Эта материнская плата B860 будет среднего уровня в линейке и получит современные характеристики и функции, хотя и с некоторыми ограничениями по сравнению с Z890, такими как отсутствие возможности разгона процессора и меньшее количество линий PCI-E. Однако, B860-G должна поддерживать новейшие компоненты, включая твердотельные накопители PCI-E Gen 5.0.

На фото можно увидеть несколько крупных радиаторов, расположенных над слотами VRM и M.2. Тут присутствует один слот PCI-E x16, минимум три слота M.2 и четыре порта SATA для подключения накопителей. На задней панели имеются восемь USB Type-A и два USB Type-C порта. Кроме того, доступны один HDMI, один DP, три аудиовыхода, а также Wi-Fi, 2.5G LAN и кнопка для сброса данных BIOS или очистки CMOS.

Еще одна модель — TUF Gaming B860M-Plus, отличается полностью черной печатной платой с несколькими логотипами TUF на радиаторах. Эта плата включает 1 слот PCI-E x16, 1 слот PCI-E x4, 4 порта SATA, 3 слота M.2 и 4 DIMM модуля. На панели ввода-вывода расположены 7 портов USB Type-A и 1 USB Type-C для подключения внешних устройств. Хотя беспроводного Wi-Fi нет, платформа поддерживает 2.5G LAN и имеет 6 аудиовыходов.

Таким образом, приведены основные характеристики и особенности этих двух материнских плат. С выходом неразгоняемых процессоров Intel Core Ultra 200 они также станут доступными для недорогих сборок ПК. К счастью, стандарты PCI-E 5.0 встроены в платы Intel B860, что обеспечит изначальную поддержку более быстрых видеокарт следующего поколения.