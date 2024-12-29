Samsung установит в нём свой новый флагманский чип Exynos 2500

Galaxy Z Flip 7 станет следующим изделием в линейке складных телефонов от Samsung. Как сообщается, более доступная версия FE будет также представлена в 2025 году. Samsung стремится расширить аудиторию своих складных моделей, чтобы повысить объём продаж, что не удалось достичь в текущем году. Также предполагается, что Galaxy Z Flip 7 будет первым складным смартфоном компании, основанным на чипе Exynos 2500.

Тем, кто следит за новинками мобильной техники, известна неудачная история с чипом Exynos 2500. Для справки, Samsung планировала внедрить его в линейку Galaxy S25. Чип был разработан как 3-нм процессор, который должен был производиться на заводе Samsung Foundry. Однако, технологии их 3-нм пластин GAA не соответствовали ожиданиям, что привело к крайне низкому проценту качественных чипов. Уровень производства оказался настолько низким, что сделал его массовый выпуск экономически нецелесообразным.

Samsung потратила много времени, стремясь исправить ситуацию, надеясь использовать Exynos для Galaxy S25. Это не удалось, и компании пришлось обратиться к Qualcomm за чипом Snapdragon 8 Elite, который будет установлен во всех моделях Galaxy S25, за исключением некоторых регионов. Многие этому довольны, поскольку чипы Snapdragon считаются одними из лучших в области Android. Тем не менее, для Samsung использование этих чипов обходится значительно дороже, чем применение собственных решений.

На этой неделе компания, похоже, наладила процессы и стабилизировала уровень производства своих чипов. Кажется, они достигли норм, подходящих для коммерческого использования. У них не было времени для внедрения чипов Exynos в серию Galaxy S25, но они будут использоваться в складных моделях. Исполнительный директор Samsung недавно подтвердил, что Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip FE будут работать на Exynos 2500. Это станет первым случаем, когда складные устройства бренда получат процессоры Exynos, в то время как предыдущие модели, включая Galaxy Z Flip 6, использовали чипы Snapdragon.

В этом месяце издание The Elec заявило, что подтвердило наличие Exynos 2500 в Galaxy Z Flip 7. Однако, ни корейское издание, ни руководитель Samsung не упомянули о Galaxy Z Fold 7. Это открывает возможность для использования Snapdragon 8 Elite в новом складном устройстве-книжке 2025 года и, возможно, в специальной версии Z Fold.