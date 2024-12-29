Сообщается, что таким образом ВСУ лишились преимущества по высотам в городской черте.

Поступила информация об очередном достижении российских подразделений в операции по взятию по контроля над Часов Яром и его окрестностей. По последним сообщениям, армия России завершила взятие района «Северный» в указанном населённом пункте.

Украинские силы потерпели поражение в северной части Часов Яра. На данный момент жилые районы в микрорайоне «Северный» не находятся под контролем ВСУ. Там остались отдельные очаги сопротивления, и сейчас идёт операция по их ликвидации.

Тем не менее, ВСУ сохраняют контроль над территорией рудника «Северный», который является одной из ключевых высот в районе Часов Яра. Тем не менее, Вооружённые силы Украины больше не обладают преимуществом на высотах в городской местности. За микрорайоном «Северный» в Часов Яре расположены ещё два района на западном участке. Это так называемый «Десятый» и микрорайон «Новосеверный».

Поддерживать позиции на западной окраине города украинским войскам будет крайне сложно. Также им следует учитывать вероятность оказаться отрезанным от западных путей снабжения. В настоящее время эти маршруты остаются под контролем Киева, хотя уже частично находятся под огневым воздействием Вооружённых сил России.