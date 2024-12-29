Оно существенно крепче, чем у Galaxy S24 Ultra, а также имеет более качественное антибликовое покрытие.

Galaxy S24 Ultra был представлен в начале 2024 года и отличался высокой производительностью, продвинутыми функциями искусственного интеллекта и качественной камерой. Кроме того, его дисплей также демонстрировал выдающееся качество, однако, существовал еще один ключевой аспект, который не отставал по значимости. Экран устройства был защищен стеклом Corning Gorilla Glass, выделяющимся своими антибликовыми свойствами. Согласно новому отчету, Galaxy S25 Ultra получит еще более качественное покрытие, используя стекло Gorilla Glass второго поколения.

Corning Gorilla Armor не только усиливает защиту экрана, но и обладает антибликовыми характеристиками. При прямом сравнении устройство с Gorilla Armor оказывается заметно превосходящим аналогичные модели. Менее отражающий дисплей существенно улучшает видимость при ярком солнечном свете и повышает качество изображения, уменьшая влияние бликов на контрастность, насыщенность цветов и другие визуальные параметры.

Согласно информации от известного инсайдера Ice Universe, который фокусируется на продуктах Samsung, Galaxy S25 Ultra будет иметь «более продвинутое стекло Gorilla второго поколения». В публикации в X (бывший Twitter) не указаны конкретные детали о том, насколько лучше будет новое поколение защитного стекла.

Общие отзывы пользователей о дисплее Galaxy S24 Ultra в основном положительные. Однако, несколько месяцев назад появились сообщения о том, что олеофобное покрытие стекла значительно теряет свои свойства после нескольких месяцев использования. Есть надежда, что компания Corning найдет решение проблемы в стекле второго поколения.

Что касается дисплея Galaxy S25 Ultra, то последние исследования указывают на то, что он будет более ярким, чем его предшественник. Анализ тестового образца продемонстрировал, что максимальная яркость может достигать 3000 нит. Ранее этот же источник сообщил, что компания устранила проблему с зернистостью, на которую жаловались некоторые владельцы Galaxy S24 Ultra.



