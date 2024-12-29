Модель с названием MPG 325CQRXF имеет VA-матрицу с кривизной 1000R и частотой 280 Гц

MPG 325CQRXF – это изогнутая игровая панель с 31,5-дюймовым экраном и кривизной 1000R, выполненная на технологии Rapid VA. Она поддерживает разрешение 2560х1440 и демонстрирует впечатляющую частоту обновления 280 Гц. Время отклика составляет всего 0,5 мс (GtG).

Монитор обладает поддержкой VESA DisplayHDR 400. Его цветопередача также выделяется, охватывая 96% DCI-P3 и 127% sRGB. Кроме этого, монитор оборудован технологией Adaptive-Sync.

Среди вариантов подключения имеются: два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и один порт USB Type-C с мощностью 15 Вт. Дополнительно монитор включает два порта USB 2.0 Type-A, разъем для наушников и встроенный блок питания для упрощения управления кабелями. Эргономические характеристики обеспечиваются возможностью регулировки наклона, высоты и поворота, а также безрамочным дизайном.

Компания MSI также представила функцию «AI Vision», улучшая визуальные эффекты через оптимизацию яркости и цветовой насыщенности с использованием ИИ-алгоритмов, тогда как MSI Gaming Intelligence предлагает ряд умных настроек. Обновления прошивки можно установить по USB. Модель MPG 325CQRXF весит 8,1 кг вместе с подставкой. Ожидается, что информация о ценах и доступности будет представлена в интернете в ближайшее время.