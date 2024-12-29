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Zelikman
Долгожданная State of Decay 3 выйдет не раньше 2026 года
Авторитетный источник внутри Xbox сообщает, что изначально её релиз планировался на 2025 год, но был перенесён.

 В последние несколько лет Xbox испытывает трудности с обеспечением стабильного потока игр, так как множество анонсированных проектов всё ещё находятся на стадии разработки. Однако, ситуация начала меняться, и похоже, что у Microsoft есть впечатляющее портфолио, рассчитанное на 2025 и 2026 годы.

 С такими значительными играми, как Fable, Doom: The Dark Ages, Avowed, South of Midnight и другими, которые должны выйти в следующем году, у Xbox формируется довольно многообещающий график релизов, если всё пойдет по запланированному сценарию. Судя по всему, этот собранный перечень также должен был включать один долгоразрабатываемый проект, хотя, по всей видимости, его выпуск может быть перенесен на 2026 год.

 В данном случае речь идет о State of Decay 3 от Undead Labs, анонсированной еще в 2020 году и показанной лишь несколько раз с тех пор. Несмотря на то, что в начале текущего года был представлен игровой трейлер, в нем не указаны сроки выхода, что вызывает вопросы у многих о дате релиза игры.

 Как отмечается, недавно в одном из эпизодов подкаста XB2+1-2+2 исполнительный редактор Windows Central Джез Корден поделился информацией о планах Xbox касательно State of Decay 3. Обсуждая планы Xbox на 2025 год, Корден упомянул, что слышал о первоначальных намерениях выпустить State of Decay 3 именно в 2025 году, поскольку проект находится на более продвинутой стадии разработки, чем это может показаться. Однако, по его словам, игра не будет представлена до 2026 года.

#microsoft #игры #xbox #state of decay 3
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