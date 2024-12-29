В сеть утекли новые данные о предстоящем флагманском устройстве от Samsung

Всё больше информации о Galaxy S25 с каждым днем появляется в связи с приближением предполагаемого выхода новых моделей. В целом уже есть представление о некоторых ключевых характеристиках этих устройств, однако, недостаёт некоторых деталей для полной картины. Всё же недавняя утечка документов подтверждает ряд характеристик аппарата.

Galaxy S25 Ultra, как и прежде, будет самой старшей моделью в линейке.Согласно актуальным утечкам, устройство получит ряд значимых улучшений, хотя Samsung не планирует кардинальных изменений в 2025 году. Можно ожидать обновлённый дизайн, улучшенную производительность, более совершенную камеру и яркий экран. Также будет сделан упор на технологии Galaxy AI.

Есть одна плохая новость: аппарат не сможет использовать функцию «Найти устройство», если он будет выключено. Последнее поколение Google Pixel 9 поддерживает данную функцию, и учитывая тесные связи между обеими компаниями в последние годы, многие надеялись, что Samsung внедрит эту технологию в свои смартфоны.

Что касается экрана, в документации по Galaxy S25 Ultra указано разрешение 3120х1440 пикселей, что соответствует разрешению текущего Galaxy S24 Ultra, так что в этом плане изменений не произошло. Тем не менее, источник отметил, что пиковая яркость увеличится до 3000 нит. Для сравнения, S24 Ultra достигает 2600 нит. В октябре инсайдер Ice Universe сообщил, что дисплей S25 Ultra получит значительные улучшения в качестве. Кроме того, Samsung смогла устранить проблему с зернистостью, на которую жаловались некоторые владельцы S24 Ultra.

Другие характеристики останутся аналогичными тем, что были в предыдущих версиях. Например, Samsung продолжит использовать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который стабильно применяется компанией на протяжении многих лет. В то же время, компания значительно отстаёт от ведущих китайских брендов, которые реализуют новейшие технологии аккумуляторов высокой плотности, позволяющие устанавливать ёмкие батареи без увеличения толщины устройств. В Galaxy S25 Ultra также будет применяться тот же быстрый стандарт хранения данных UFS 4.0. Кроме того, смартфон обеспечит удобное внедрение обновлений A/B.

Согласно утечкам, первое мероприятие Unpacked от Samsung запланировано на конец января 2025 года, 22 или 23 числа. В рамках презентации, помимо серии Galaxy S25, южнокорейская компания может представить также Galaxy Ring 2 и свои смарт-очки.