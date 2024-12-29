Младший флагман RTX 5080 обойдётся в 1370 долларов

Слухи о предстоящем поколении графических карт от «Зелёного гиганта» продолжают активно распространяться, теперь появились данные о предполагаемых ценах, которые могут огорчить потребителей.

Согласно данным wxnod, ожидается, что за GeForce RTX 5090 будут просить приблизительно 18 999 юаней (примерно 2600 долларов), в то время как за GeForce RTX 5080 придётся отдать в районе 9999 юаней (в районе 1370 долларов). Эти цифры существенно выше рекомендованных цен для актуальной линейки.

Стоит отметить, что диапазон от 2500 до 3000 долларов выглядит реалистичным для GeForce RTX 5090, так как ожидается, что Nvidia внедрит серьезные улучшения, добавив такие технологии, как память GDDR7. Скорее всего, GeForce RTX 5080 также столкнётся с увеличением РРЦ, и предположительно, ценовой диапазон в 1000-1500 долларов будет актуален для этой модели, учитывая последние утечки, в которой австралийский ритейлер представил список видеоадаптеров.

Поскольку Nvidia остаётся единственным игроком, активно стремящимся занять рынок мощнейших клиентских видеокарт, фирма может повысить РРЦ, особенно для наиболее производительных моделей, учитывая текущую ситуацию. Для среднебюджетных и бюджетных решений ожидается стабильность цен, так как они будут бороться с основными предложениями от AMD и Intel. Тем не менее, тем, кто желает приобрести флагманские видеокарты Nvidia, вероятно, придётся существенно потратиться.

Так как ничего ещё не подтверждено официально, спешить с выводами рано, и лучше дождаться официальных анонсов от Nvidia, которые должны быть проведены 6 января.