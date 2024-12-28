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Zelikman
Google, TPG Rise Climate и Intersect Power собираются объединиться для создания ИИ-инфраструктуры
Главной целью будет более оперативное создание центров обработки данных, использующих возобновляемые источники энергии, на территории США

 Ожидается, что в новую инфраструктуру для возобновляемых энергетических решений будет вложено 20 миллиардов долларов. В пресс-релизах компании отметили, что данная инициатива включает метод проектирования центров обработки данных, сосредотачиваясь на «энергетической эффективности», что позволит снизить нагрузку на энергосеть и повысить надёжность и доступность электроснабжения.

 В рамках этого партнерства была организована инвестиционная инициатива на сумму 800 миллионов долларов, возглавляемая TPG Rise Climate и Google, с дополнительной поддержкой от Climate Adaptive Infrastructure и Greenbelt Capital Partners. Финансирование будет направлено на развитие первичных активов и инфраструктуры зелёной энергии, необходимых для реализации проектов по совместному размещению центров обработки данных. В качестве финансового консультанта в этой сделке выступила компания Morgan Stanley & Co. LLC. Эти инвестиции также поспособствуют созданию устойчивых решений в области возобновляемых источников энергии, которые непосредственно помогут удовлетворить как потребности в электричестве, так и решить экологические задачи.

 Партнерство нацелено на удовлетворение растущего спроса на энергию в стремительно развивающемся сегменте центров обработки данных, что во многом связано с бурным развитием искусственного интеллекта. Intersect Power возьмёт на себя лидерство в разработке крупных чистых энергетических проектов, включая солнечные и ветровые электростанции, а также системы хранения энергии. При этом Google будет выступать в роли главного арендатора новых кампусов совместных центров обработки данных, которые будут использовать эту энергию.

 Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2026 году энергопотребление со стороны центров обработки данных, криптовалютных платформ и систем искусственного интеллекта удвоится, что подчёркивает необходимость в разработке решений, соответствующих принципам устойчивого развития этих секторов. С целью уменьшения потребности в массивной инфраструктуре передачи электроэнергии, партнёрство будет сосредоточено на совместном размещении центров обработки данных с доступными и экологически чистыми источниками энергии, что позволит снизить затраты и минимизировать потери при транзите. Первый проект, реализуемый в рамках этого партнерства, уже находится на стадии разработки. Ожидается, что крупный совместно размещенный центр обработки данных и установка по производству чистой энергии начнут функционировать к 2026 году, а их полное завершение планируется на 2027 год.

#сша #технологии #google #искуственный интеллект #дата-центры #intersect power #tpg rise climate
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