Автомобиль станет прямым конкурентом модели Skoda Octavia, которая уже не поставляется в страну официально

Китайская корпорация GAC получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для своего седана Empow в России, сообщает издание «Китайские автомобили». Габариты GAC Empow близки к размерам Skoda Octavia, что делает его прямым конкурентом для данной модели, выведенной с российского рынка. Ранее ожидалось, что продажи седана начнутся в первом квартале 2025 года, однако, последние данные издания указывают на то, что старт пройдет несколько позже.

Для китайского рынка GAC Empow предлагается с несколькими вариантами двигателей. Седан оснащён турбомоторами объёмом 1,5 и 2,0 литра, которые развивают 177 и 256 лошадиных сил соответственно и могут сочетаться как с семиступенчатой коробкой «робот», так и с восьмиступенчатым автоматом. Кроме того, существует гибридная версия Empow мощностью 238 сил.

Стоимость модели Empow в Китае начинается от 118 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,6 миллиона рублей. На российском рынке среди китайских автомобилей основными конкурентами Empow, вероятно, станут модели Chery Arrizo 8 и аналогичные автомобили марки Changan, такие как Lamore и Uni-V. В линейке Geely представлено два седана: Emgrand, который меньше по размеру, и Preface, который крупнее и более статусен по сравнению с Empow.

Пока характеристики и цена нового седана GAC для российского рынка остаются неизвестными. В начале октября появилась информация о возможном появлении в линейке GAC нового кроссовера — модели GS4 Max, которая в Китае комплектуется тем же полуторалитровым двигателем, что и у Empow.