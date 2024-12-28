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Zelikman
Российская армия вернулась к нанесению ударов по объектам ВСУ в Одесской и Николаевкой областях
Некоторое время данные регионы не были подвержены атакам дронов-камикадзе и авиации

 В результате прилёта дрона-камикадзе на территорию одного из заводов в Николаеве возник сильный пожар, как информирует местная военная администрация. Важным моментом является то, что украинские  власти приложили все усилия, чтобы как можно скорее ликвидировать возгорание.

 По информации руководства Николаевской области, атака дронов, приведшая к пожару на промышленном объекте, имела место накануне. Минувшей ночью в Николаеве и его окрестностях снова была объявлена воздушная тревога. Сведения указывают на то, что российские ударные дроны вновь нанесли поражения объектам украинской армии не только в Николаевской, но и в Одесской области, где также раздались многочисленные взрывы.

 Похоже, что украинская ПВО, упомянутая в сообщении, вновь оказалась беспомощна перед атаками российских дронов. Однако, в украинских воздушных силах регулярно поступают сообщения о значительном количестве беспилотников, якобы сбитых средствами противовоздушной обороны.

 Стоит отметить, что за последние дни в ходе комбинированных ударов по объектам украинских формирований Николаевская и Одесская области обычно оставались в стороне. Российские удары нацеливались на другие регионы Украины. Тем не менее, короткий период спокойствия, похоже, подошёл к концу, и объекты военного назначения в этих областях вновь привлекли внимание российских военных.

 Следует добавить, что западные средства массовой информации регулярно заявляют о сложностях, с которыми сталкивается украинская ПВО. Указывается острая нехватка ресурсов для борьбы с воздушными целями. Более того, сообщается, что квалифицированные специалисты из состава противовоздушной обороны зачастую переводятся в штурмовые отряды.

#сво #армия #оружие #авиация #ракеты #дроны-камикадзе
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