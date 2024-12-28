Ритейлерам разрешат реализовать остатки данных устройств, но новых поставок в ЕС уже не будет

Согласно информации от MacRumors, продажи iPhone 14, iPhone 14 Plus и третьего поколения iPhone SE прекращены в нескольких государствах Европейского Союза. В частности, эти гаджеты больше не доступны на сайтах интернет-магазинов Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и в большей части других стран ЕС. Европейский союз, придерживаясь взятых на себя обязательств, предоставил всем производителям потребительской электроники, включая Apple, срок до 28 декабря для перехода на использование USB-C в своих устройствах.

Единственным исключением является Великобритания, которая находится в Европе, но не в составе ЕС. Что касается других регионов, по-прежнему есть возможность перейти на одну из моделей iPhone 15, однако, стоит отметить, что они будут стоить немного дороже. Новый местный закон, вероятно, стал причиной решения Apple выпустить iPhone SE 4 в начале следующего года, который будет оснащён портом USB-C и другими обновлениями.

Таким образом, фанаты продукции Apple в Европе не смогут приобретать устройства с разъемом Lightning после распродажу оставшихся запасов. Хотя после выхода функций Apple Intelligence, их актуальном и вовсе стала сомнительной. Технологии искусственного интеллекта поддерживаются на моделях iPhone 15 Pro и выше, имеющих порт зарядки USB-C.