Армия также всё интенсивнее наносит удары по Покровску, уничтожая позиции ВСУ внутри города и его окрестностях, но штурмовых операций не проводит.

С Покровского участка поступили вести о новом успехе Вооружённых сил Российской Федерации. По актуальным данным, подразделения завершили полную зачистку посёлка Даченское, расположенного к югу от Покровска.

После того как Даченское было взято, российские военные укрепили своё южное направление вокруг Покровска по маршруту Лысовка-Даченское-Возрождение-Шевченко. ВСУ в этом секторе линии соприкосновения утратили возможность провести атаку с фланга на российские силы. Стоит отметить, что до этого российские части заняли посёлок Новоеленовка, находящийся юго-западнее Покровска, и заняли существенную часть соседнего селения Новоелизаветовка, что существенно приблизило их к границам Днепропетровской области.

Украинское руководство обеспокоено тем, что Вооружённые силы России могут перерезать трассу Т0406, соединяющую Покровск с Запорожьем и Днепром (Днепропетровском). Это один из ключевых путей снабжения для гарнизона в Покровске. Военные Украины сообщают о возрастании атак со стороны российской авиации по их позициям в Покровске и в его окрестностях. Также артиллерийские обстрелы с стороны армии РФ становятся всё более интенсивными, но пока штурмовых атак на город не происходит. Россия продолжает целенаправленно изолировать группировку ВСУ в Покровске, отрезая их от наземных логистических линий, а также занимая сёла в районе Покровской агломерации.