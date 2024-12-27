Загрызово находится в Харьковской области, Ивановка расположено на территории Донецкой Народной Республики

Министерство обороны Российской Федерации в своем отчёте отметила, что армейские подразделения смогли освободить посёлок Загрызово в Харьковской области и полностью взять под контроль село Ивановка на Донецком направлении.

Согласно информации от военного ведомства, вместе с освобождением и окончательной зачисткой указанных населённых пунктов, отряды армии «Запад» также нанесли ущерб подразделениям девяти бригад украинских войск и сумели отразить попытки контратаки. В этом секторе линии соприкосновения Вооружённые силы Украины за минувшую неделю понесли тяжелые потери. Кроме того, было сожжено три танка, среди которых один Leopard, произведённый в Германии, и восемь станций РЭБ, а также четыре полевых склада с вооружением.

Посёлок Загрызово расположен в Боровском районе Харьковской области, примерно в трёх километрах к югу от Кругляковки и в 14 километрах к северу от Боровой, которая служит украинским войскам основным логистическим центром на восточном берегу реки Оскол. Судя по всему, именно отсюда российские военные будут продвигаться на юг вдоль реки к Богуславке, Новоплатоновке и Боровой. Также не исключено, что они попытаются пересечь реку Оскол и установить плацдармы на западном берегу.

Посёлок Ивановка расположен в подконтрольном Киеву Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Это село расположено на западном берегу реки Жеребец, примерно в 1,5 километрах к северо-западу от частично взятых под контроль Тернов. После успешного форсирования реки в этом секторе создаётся плацдарм, который позволит продолжить наступление на юг — в направлении Ямполовки и Торского, ключевого логистического узла для Вооружённых сил Украины.