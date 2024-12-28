Устройство показало 6500 баллов в одноядерном и 15 760 баллов в многоядерном тестах Geekbench

Накануне в сети появились результаты тестов процессора Intel Core Ultra 9 275HX на Geekbench, а уже можно увидеть модель ноутбука с Core Ultra 7 255HX. Хотя последний чип работает медленнее, он всё же попадает в категорию премиум-класса, судя по его характеристикам.

Как и в предыдущих утечках, информация о 255HX не демонстрирует его полную производительность. Вместо этого акцент сделан на тестировании графического ускорителя. Это заслуживает внимания, так как речь идёт не о простом графическом процессоре, а о приближающемся ноутбуке с RTX 5000M, запуск которого ожидается параллельно с анонсом мобильных графических решений Blackwell от Nvidia для настольных ПК.

На тестах Geekbench AI был представлен ноутбук ONNX Clevo X580, который испытывался как в однопоточном, так и многопоточном режиме. Хотя результаты могут показаться не очень впечатляющими, важно отметить, что они не отражают реальных игровых возможностей видеокарты. Оценка в одноядерном тесте на уровне 6500 баллов и на уровне 15 760 баллов в многоядерном испытании предполагает, что это бюджетная модель Nvidia, например, RTX 5050. Название графического процессора не указано, а используется обозначение Nvidia Graphics Device. На странице не представлена информация о характеристиках видеоадаптера, однако, имеются спецификации процессора Core Ultra 7 255HX.

Intel Core Ultra 7 255HX – это 20-ядерный чип, включающий 8 высокопроизводительных и 12 эффективных ядер, с базовой тактовой частотой 2,50 ГГц. Предполагается, что максимальная тактовая частота достигнет 5,2 ГГц для ядер с высокой производительностью и 4,5 ГГц для энергоэффективных ядер.