В сеть утекли данные от одного из австралийских розничных продавцов

До официального релиза видеокарт нового поколения от «Зелёного гиганта» осталось примерно две недели. Однако, касательно их предполагаемых цен, информации в сети по-прежнему недостаточно.

Один из зарубежных блогеров утверждает, что владеет сведениями о предполагаемой стоимости RTX 5080 от Nvidia. По его данным, стоимость адаптера может достигать 1587 долларов, что существенно выше ценовой политики предыдущей линейки — за видеокарту RTX 4080 просили 1199 долларов. В утечке указывается ценник с учётом австралийских долларов — 2544 AUD.

Также стоит заметить, что сумма свыше 1500 долларов — это не окончательная стоимость для потребителей, поскольку, согласно словам блогера, GeForce RTX 5080 может обойтись покупателям в 1739 долларов, учитывая дополнительный сбор. Цена на новую видеокарту практически на 300 долларов выше предыдущего младшего флагмана. Можно с уверенностью утверждать, что линейка Blackwell, безусловно, обойдётся недёшево, хотя это было известно и задолго до этого момента. Таким образом, можно отметить, что серия видеокарт Blackwell действительно отличается существенно более высокой ценой по сравнению с Ada Lovelace.

Указанная цена относится к модели ASUS, вероятно, с конфигурацией из трёх вентиляторов, которая считается представителем бюджетного сегмента по сравнению с более высококлассными исполнениями, такими как ROG STRIX или Gigabyte AORUS. Такой рост стоимости был предсказуем, учитывая, что в этот раз команда зелёных внедрила новейшие технологии, по типу памяти GDDR7, которые компания открыто обозначила, как значительное финансовое вложение.

При более глубоком анализе характеристик GeForce RTX 5080 можно отметить, что эта модель будет укомплектована чипом GB203 и получит 16 ГБ памяти GDDR7, работающей на скорости 32 Гбит/с. Это значительно превышает производительность RTX 4080, которая демонстрирует пиковую пропускную способность в 736 ГБ/с благодаря использованию GDDR6X со скоростью 23 Гбит/с. Данное улучшение является одной из ключевых причин повышенной производительности этого поколения.