Пользователи смогут продавать и покупать б/у автомобили, а также проводить модернизацию, взаимодействуя с другими игроками.

KUNOS Simulazioni подтвердила, что игра получит карту открытого мира, которую планируется выпустить летом 2025 года. Дата начала раннего доступа в Steam намечена на 16 января 2025 года. Пользователи, имеющие доступ к Steam и подходящие системные требования, смогут приобрести и протестировать игру. О выходе консольных версий пока речи нет. Об этом 505 Games и KUNOS Simulazioni рассказали в своём видеоотчёте.

Assetto Corsa EVO предложит множество нововведений и контента для любителей гонок. Среди них будет точная и детализированная модель Айфеля — региона в Германии, окружающего знаменитый автодром Нюрбургринг. Ожидается, что карта открытого мира выйдет летом 2025 года, а конкретная дата будет объявлена позже. Разработка карты будет проходить поэтапно, чтобы команда могла регулярно обновлять и дополнять игру новыми элементами по мере приближения к окончательному релизу.

Карта открытого мира предоставит пользователям возможность взаимодействовать с другими участниками, а также даст им возможность арендовать автомобили или улучшать свои машины через вторичный рынок.

«Assetto Corsa EVO — это, прежде всего, дань уважения автоспорту и культуре автолюбителей. Наша идея «открытого мира» создана для того, чтобы игроки могли в полной мере насладиться каждым автомобилем, будь то на гоночной трассе или на обычной дороге, получая истинное наслаждение от вождения и просто радуясь путешествию», — отметил Марко Массарутто.

Когда Assetto Corsa EVO станет доступна в раннем доступе на Steam, игроки смогут выбирать из 20 автомобилей и протестировать их на пяти трассах, расположенных на четырех континентах. Полноценный релиз игры намечен на осень 2025 года, и к этому времени в ней будет уже 100 автомобилей и не менее 15 официально лицензированных трасс, с планами на дополнительные бесплатные обновления.