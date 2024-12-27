Сообщается об ударах в Киевской, Сумской и Харьковской областях

Ночью с 26 на 27 декабря Воздушно-Космические силы России осуществили новые атаки на объекты украинских войск в нескольких регионах. Первые прилёты были зафиксированы вечером предыдущего дня. Под ударом оказались места, где размещалась бронетехника украинских формирований в Сумской области. Были разрушены склады и ангары с вооружением и боеприпасами, а также атакованы пункты размещения украинских солдат.

Кроме того, обстрелам подверглась промышленная зона в Запорожье. Эти сведения подтвердил представитель киевских властей в регионе. Согласно данным о повреждениях, на территории одного из заводов под ударами оказались также помещения, где располагалась военная техника.

Новая атака БПЛА была направлена на административные объекты в Киевской области. Беспилотные летательные аппараты были зафиксированы в районе Борисполя. Стоит напомнить, что в данном населённом пункте находится крупнейший аэропорт Украины, который функционирует как важный узел военной логистики. Из-за его непосредственного использования для нужд ВСУ территория аэропорта охраняется средствами противовоздушной обороны, включая мобильные огневые группы.

Кроме того, множество ударов с применением фугасных авиационных бомб с модулями планирования было нанесено по пригородам Харькова. В результате атак пострадали объекты, где размещены военнослужащие и техника, в том числе в Дергачах.