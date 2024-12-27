Украинка полностью перешла под контроль российской армии, а Новоелизаветовка, по их информации, находится в серой зоне

Согласно подтвержденной информации, российские вооружённые силы освободили ещё один населённый пункт на западе Донецкой Народной Республики. В данном случае речь идёт о посёлке Украинка. Ранее данная новость транслировалась российскими военкорами, и теперь украинская сторона также сообщает о том, что Украинка освобождена армией России.

Украинские корреспонденты опубликовали фрагмент карты, который указывает, что вместе с Украинкой, Вооружённые силы Украины утратили контроль и над селом Новоелизаветовка, как минимум над значительной частью. На карте этот посёлок частично обозначено серым цветом, что свидетельствует о том, что украинская армия не контролирует его большую часть.

Российские военные укрепили свои позиции, в том числе и вдоль дороги Т0515, которая связывает Покровск с ключевым посёлком — Константинополь. В то же время Вооружённые силы России не прекращают продвигаться к границам Днепропетровской области, осуществляя окружение Покровска с южного направления. Село Новоелизаветовка расположено всего в нескольких километрах от границы с данным регионом.

Украинские ресурсы выражает опасения, что после взятия соседнего села Ясеновое российская армия получит возможность для маневра, что позволит ей добраться до границы с Днепропетровской областью.

К юго-западу от Ясенового до самой границы отсутствуют населенные пункты, что осложняет задачу украинским вооружённым силам по созданию линии обороны в этом районе. Также перед российскими войсками открывается перспектива наступления в сторону Константинополя с севера — это может завершить замыкание значительного кольца на Кураховском направлении.