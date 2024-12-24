В настоящее время компания ищет подходящий земельный участок для его постройки.

Самый крупный производитель видеокарт Nvidia, похоже, придаёт Тайваню такую же значимость, как и странам-лидерам, таким как США. Это объясняется тем, что Зелёный гигант, по слухам, планирует возвести новую штаб-квартиру в этом регионе. Во время недавних поездок генеральный директор компании, Дженсен Хуанг, не раз акцентировал внимание на важности Тайваня, утверждая, что он играет ключевую роль в успехе компании.

Согласно информации от Ctee, Nvidia сейчас ищет подходящий участок для нового здания на Тайване, которое, как ожидается, станет вторичной штаб-квартирой.

В деталях, компания планирует приобрести до трёх гектаров земли, хотя сталкивается с трудностями в получении необходимой площади в столице Тайваня, Тайбэе. Примечательно, что Nvidia уже арендовала офис в районе Наньган для своей новой рабочей площадки, но она стремится построить специальное здание, учитывая значение, сопоставимое с офисом в США. Если проблемы с землёй сохранятся, Nvidia может рассмотреть возможность перемещения своей будущей штаб-квартиры к северу от Тайбэя, однако, это пока не определено.

Генеральный директор Nvidia ранее сообщил о намерении открыть исследовательский центр на Тайване, который сможет вместить до 1000 инженеров. Это предполагает, что новая штаб-квартира станет частью более широкого плана, подчеркивающего стремления к расширению на тайваньском рынке. Наличие офиса в Тайване крайне важно, так как страна играет ключевую роль благодаря своей развитой цепочке поставок и бизнес-партнерствам. Также стоит отметить, что Nvidia уже располагает значительным числом сотрудников на Тайване, что делает открытие специализированного объекта насущной необходимостью.