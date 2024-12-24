Устройство имеет защищённый корпус, батарею на 6050 мАч и позволяет вести съёмку при полной темноте.

Компания Ulefone, известная производством защищенных смартфонов, представила свою новую модель доступного устройства Armor X31 Pro. Этот последний представитель серии Armor X разработан для эксплуатации в условиях, требующих повышенной прочности.

Новая модель от Ulefone способна не сломаться при падении с высоты до 2 метров. Armor X31 Pro функционирует на чипе MediaTek Dimensity 6300, имеет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, которую можно расширить до 2 ТБ благодаря слоту microSD. Однако, информации о поддержке обновлений программного обеспечения нет.

Смартфон имеет 6,56-дюймовый IPS-экран с разрешением 1612x720 пикселей, яркостью до 800 нит и частотой обновления 120 Гц. Поверхность защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5. Также Armor X31 Pro оснащён 64-мегапиксельной камерой Sony IMX682, дополненной 25-мегапиксельным сенсором с ночным видением и углом обзора 77,04, также 2-мегапиксельной макрокамерой Omnivision OV02B10. Для селфи и видео предназначена фронтальная камера на 16 мегапикселей.

Кроме того, Ulefone оборудовал этот защищённый смартфон батареей ёмкостью 6050 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Однако, функция беспроводной зарядки не предусмотрена. Что касается размеров устройства, они составляют 173,7x82x13,6 мм, а весит он 305,5 грамма.

Устройство укомплектовано фонариком с предельной яркостью 120 люмен. Среди других функций Ulefone Armor X31 Pro можно выделить поддержку WiFi на частотах 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.2, ИК-бластер, боковой сканер отпечатков пальцев, специальную настраиваемую кнопку. Помимо этого, предусмотрены NFC и FM-радио, которое работает без необходимости подключения проводных наушников.

Ulefone Armor X31 Pro будет продаваться по цене 399,99 долларов и появится на платформе AliExpress с 1 января 2025 года. Устройство предлагается в трех цветах: Классический Черный, Оранжевый и Зеленый.