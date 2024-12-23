В этом году компания начала выпуск модернизированных ракет с улучшенными боевыми характеристиками

Концерн «Калашников» выполнил поставленные задачи по передаче управляемых авиационных ракет «Вихрь-1» для вооруженных сил, в полной мере исполнив контракт на этот год, сообщает пресс-служба предприятия.

Поставки ракет «Вихрь-1» осуществлены в полном объёме, включая как стандартную модель, так и улучшенную модификацию с более совершенными боевыми характеристиками. В этом году «Калашников» запустил производство обновленной версии ракеты. Хотя конкретные параметры новой модификации не разглашаются, известно, что в базовом исполнении она, благодаря тандемной боевой части, способна уничтожить любой современный западный танк. Ранее сообщалось о намерении сделать ракету универсальной, чтобы обеспечить возможность её применения с различных платформ.

Комплекс 9К121М «Вихрь-М» с боеприпасом 9М127-1 «Вихрь-1» был разработан в конце 1980-х в Тульском конструкторском бюро приборостроения, однако, его серийные закупки стартовали только после 2013 года. Главная цель ракеты «Вихрь-М» - уничтожение бронетехники, включая тяжёлые бронированные машины с активной защитой, а также поражение воздушных мишеней, имеющих скорость до 800 км/ч. Высота пуска составляет до 4 километров, тогда как предельная дальность ведения огня достигает 10 километров. По задумке она была создана для использования с самолётов Су-25 и вертолётов Ка-52, но на сегодняшний день комплекс адаптирован для применения на вертолётах Ми-28 и БПЛА.