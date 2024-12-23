После введения санкций, работники компании отправили в страну около ста машин

Концерн BMW остановил несанкционированные поставки автомобилей в Россию, обходящие международные ограничения, сообщает агентство DPA. Представители компании подчеркнули, что они строго соблюдают введённые санкции, запрещающие продажу люксовых автомобилей на российском рынке. Все сотрудники, причастные к организации этих поставок, были уволены.

Согласно неофициальным данным, поставки осуществлялись через немецкое отделение BMW, расположенное в Ганновере. В общей сложности в Россию по неформальным каналам было доставлено приблизительно сто автомобилей.

С середины марта 2022 года, в рамках четвёртого пакета санкций Европейского Союза, в России был официально установлен запрет на импорт автомобилей из Европы, стоимость которых превышает 50 тысяч евро. Тем не менее, концерн BMW объявил о приостановке поставок и производства в России за две недели до этого. В начале марта 2022 года представители BMW в России утверждали, что у компании нет намерений уходить с российского рынка.

На сегодняшний день большинство европейских, японских и южнокорейских автопроизводителей прекратили официальные продажи своих автомобилей в России. Японское правительство также ввело ограничения на экспорт подержанных автомобилей, хотя в в прошлом месяце появилось сообщение о частичном смягчении санкций. Под ограничения не попали автомобили, оснащённые мягкогибридными силовыми агрегатами.