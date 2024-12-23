80% от этих территорий были утрачены в районах Курской области, Курахово и Покровска.

Украинские корреспонденты поделились своей интерпретацией утрат территорий ВСУ за последние две недели. Согласно полученным данным, украинская армия потеряли контроль на ряде направлений, включая Покровское, Курахово, Великоновосёловку, Часов Яр, Торецк, Суджанское и другие районы. В то же время отмечаются некоторые достижения ВСУ в Запорожском регионе, где украинские силы сумели немного отодвинуть российские подразделения в окрестностях Каменского. Данный посёлок располагается в 30 километрах к югу от Запорожья.

По данным украинских источников, на минувшей неделе украинские формирования потеряли контроль над 67 квадратными километрами, а за неделю до этого — над 118 квадратными километрами. В результате, общие территориальные потери ВСУ за две недели составили 185 квадратных километров.

Докладывается, что почти 80% из всех территориальных утрат Вооружённых сил Украины произошли в Курской области, а также в зонах около Курахово и к югу от Покровска.

На данный момент армия продолжает наступление в Суджанском районе Курской области, создавая условия, при которых некоторые позиции ВСУ оказываются отрезанными от других. Это создает серьёзные трудности для украинских формирований в вопросах транспортного сообщения, а также в доставке оружия и продовольствия. Подразделения ВСУ, оказавшиеся в кольце, пытаются организовать «воздушные мосты» для обеспечения — продукты и топливо доставляются с помощью крупных гражданских дронов, используемых обычно в сельскохозяйственной отрасли.