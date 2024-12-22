Украинские военные организовали базу в здании онкологического центра

Российская армия нанесла удар по одному из ключевых мест размещения украинских сил в Херсоне. Сообщения от местных источников указывают на то, что базирование военнослужащих Украины было скрыто под фасадом онкологического центра. В этом учреждении находились подразделения операторов дронов, а также силы специальных операций.

По данным местного сопротивления, верхние этажи медицинского центра использовались украинскими формированиями для установки средств РЭБ и запуска БПЛА. На остальных уровнях находился личный состав, а некоторые помещения использовались для лечения бойцов ВСУ, получивших ранения в ходе столкновений. На появившемся в интернете видео отчётливо просматривается, что объект подвергся как минимум двум ударам. Точные сведения о потерях среди украинских подразделений пока отсутствуют, однако, учитывая, что в центре находился значительный контингент ВСУ, потери могут оказаться весьма значительными.

Помимо этого отмечается, что почти сразу после удара было зафиксировано интенсивное движение автотранспорта Вооруженных Сил Украины, оснащённого средствами радиоэлектронной борьбы. По имеющимся данным, украинские военные стремились в спешном порядке покинуть свою позицию.

Важно отметить, что создание временных военных баз в таких учреждениях, как школы, медицинские центры и детские сады замечалось уже не раз. Известны случаи, когда украинские военные размещали свою технику и артиллерийские установки на территориях гуманитарных объектов.