Наиболее результативным днём оказалось 16 мая 2023 года, когда в ходе атаки было повреждено сразу 5 комплексов

Украинская администрация продолжает обращаться за поддержкой к западным союзникам для получения зенитных ракетных систем, чтобы ослабить влияние от ударов российских ракет и дронов. В это же время Воздушно-Космические силы России не прекращают точечно поражать украинские системы ПВО, уничтожая доставленные Западом ЗРК. Наибольшие потери Россия нанесла американским комплексам Patriot.

Согласно сведениям Министерства обороны, с начала Специальной Военной Операции российские войска уничтожили или повредили около 30 пусковых установок американского происхождения. Эти данные были указаны в ежедневных отчётах военного ведомства. Однако, определить точное число уничтоженных или подбитых систем ПВО затруднительно, так как военные не раскрывают дополнительных деталей.

Наиболее успешным днём в этом контексте оказалось 16 мая прошлого года, когда с применением гиперзвуковых систем «Кинжал» под Киевом уничтожили целых пять пусковых установок ЗРК Patriot. Четыре единицы были ликвидированы в августе этого года. Стоит отметить, что чаще всего в ходе успешных атак поражалось по одной или по две установки.

Согласно информации украинских источников, значительное количество зенитных комплексов было утрачено во время «охоты» на российские боевые самолёты, когда системы противовоздушной обороны были перемещены ближе к линии соприкосновения. Российские разведывательные беспилотники могут свободно пересекать глубину обороны Вооружённых сил Украины на расстоянии вплоть до ста километров. Сразу после их обнаружения обычно следует ракетный удар.