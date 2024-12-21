Сообщается о занятии позиций западнее Кругляковки

Поступили сведения о том, что российская армия активизировала свои действия на востоке Харьковской области. Сообщается о пересечении подразделениями реки Оскол еще в одном месте. Согласно имеющимся данным, Вооружённые силы России заняли позиции к западу от Кругляковки.

Интересно отметить, что переправление через Оскол в этом районе напоминает ситуацию на Днепре в Херсонской области. Подразделения ВСУ, находящиеся на правом берегу Оскола, оказались под интенсивным огнём российской артиллерии. После уничтожения огневых позиций украинских формирований и их подавления, Вооружённые силы Российской Федерации перешли на правый берег реки, заняв территорию площадью более одного с половиной квадратного километра.

Это второй плацдарм российских сил на правом берегу Оскола. Важно отметить, что первый расположен в районе посёлка городского типа Двуречная. В этом месте украинские войска на протяжении нескольких недель пытаются предпринять контратаки, однако, в результате лишь изнашивают свой запас прочности, не добиваясь никаких значительных тактических успехов.

Ранее поступила информация о том, что штурмовые группы российской армии действуют также на правом берегу Днепра в Херсонской области. Однако, от Министерства обороны Российской Федерации пока не поступило никаких комментариев по этому поводу.