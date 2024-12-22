После обновления частота кадров в Cyberpunk 2077 выросла на 18%.

Стоит сразу отметить, что тесты были произведены самими специалистами Intel и сложно сказать, насколько они объективны. Несмотря на то, что фирма «гарантирует» значительные улучшения производительности с новым комплексом обновлений, стоит дождаться независимых тестов.

Intel также упомянула улучшения в механизме разгона и поддержку более быстрых типов памяти, что было огромной проблемой, из-за которой производительность процессоров Arrow Lake-S была ниже, чем рассчитывалось. Учитывая, что с этой конкретной архитектурой Intel удалось реализовать несколько возможностей разгона, в основном за счёт независимых частот встроенных кристаллов, Core Ultra 200S не удалось извлечь из этого выгоду до сих пор.

По данным тестирования в Geekbench, чип Intel Core Ultra 9 285K демонстрирует рост производительности в одноядерных задачах на 12,3%, а результаты многоядерного тестирования остались без изменений. В том же духе Cinebench R23: одноядерное испытание зафиксировало прирост в 5%, в многоядерном никакой разницы.

Если говорить об игровой производительности, то например в Cyberpunk 2077 наблюдается заметный прирост — средний FPS увеличился на 18% после недавних обновлений. Кроме того, проблема с Easy Anti-Cheat, которая влияло на работу игр на процессорах Intel Core Ultra 200S, была устранена. Это было протестировано на примере игры Apex Legends, и она функционировала без ошибок. Хотя компания обещает заметное увеличение производительности с новым набором обновлений, на текущий момент сложно сказать, насколько это удалось реализовать.