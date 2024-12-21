Автомобиль основан на базе китайского JAC Sehol X8 Plus, представленного прошлым летом

Завод «Москвич» готовится к старту серийного производства своей новой ключевой модели — трёхрядного кроссовера с наименованием 8. Производство автомобилей начнётся в ближайшие дни, а в салонах у дилеров они появятся в феврале 2025 года. Об этом сообщили представители предприятия в интервью.

Кроссовер «Москвич 8», который является обновлённой версией китайского JAC Sehol X8 Plus, был представлен общественности прошлым летом. Изначально планировалось, что продажи этой модели начнутся до конца 2024 года. Длина кроссовера составляет 4824 мм, он имеет длинную колёсную базу и в стандартной комплектации рассчитан на семь мест. Внутри установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 174 лошадок, который работает в паре с семиступенчатой коробкой передач с системой «робот».

В комплектацию нового кроссовера войдут светодиодные фары, два 12,3-дюймовых экрана для приборной панели и мультимедийной системы, функция кругового видеонаблюдения и возможность беспроводной зарядки для смартфонов. В ноябре один из автодилеров сообщил, что цена на «Москвич 8» в зависимости от выбранной конфигурации будет варьироваться от 2,8 до 3 миллионов рублей, однако, официальный прайс пока недоступен.

Предварительно стало известно, что завод «Москвич» планирует отправить партию своих автомобилей на Кубу, где они будут использоваться в такси. На первом этапе островная страна, куда машины поступали еще в советский период, получит 50 единиц данного транспортного средства.