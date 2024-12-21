Сообщается, что удары были нанесены прямо во время построения личного состава

С начала Спецоперации на Украине жители Сумской области, которая граничит с Россией, ощущали себя относительно защищёнными. В этом регионе не проводились активные боевые действия. Воздушно-Космические силы периодически наносили удары по объектам ВСУ и отражали атаки диверсионно-разведывательных групп, но наступательные операции и регулярные обстрелы не проводились.

Однако ситуация кардинально изменилась после того, как Зеленский принял решение о начале наступления украинских вооружённых сил в Курской области. В результате украинское руководство стало использовать Сумскую область для переброски своих подразделений, стремясь любой ценой удержать контроль над оккупированными территориями в России. Все передвижения украинских формирований, их расположения, огневые позиции и склады с оружием теперь считаются законными целями для российской армии и регулярно подвергаются ракетно-бомбовым ударам.

Российская авиация всё чаще наносит удары по территории Сумской области. В российских источниках сообщается, что в одной из военных частей командиры 21-й ОМБр ВСУ ежедневно в 11 утра собирали личный состав. Это происходило в непосредственной близости от линии соприкосновения. На днях на по расположению данной части успешно отработали российские бомбардировщики, используя ракеты и авиабомбы. В ходе атаки было ликвидировано свыше 50 бойцов, находившихся на построении. Также было уничтожено около десяти единиц автомобилей и бронетехники.