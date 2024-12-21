Ожидается, что российская армия уже в скором времени полностью освободит Курахово

Ситуация для украинских сил в Курахово и его окрестностях становится всё более напряжённой. Российские войска постепенно выталкивают украинские подразделения из населённых пунктов, расположенных вблизи Курахово.

Уже есть информация, что бойцы выбили формирования ВСУ из сёл Зеленовка и Константинопольское, которые находятся всего в нескольких километрах к юго-западу от города. Это привело к тому, что украинские войска почти полностью оказались вытеснены с правого берега реки Сухие Ялы, где располагаются указанные посёлки.

Кроме того, имеются данные о том, что посёлок Старые Терны, который на северо-западе у Кураховского водохранилища, перешёл под контроль российских сил. Таким образом, Курахово, как часть Донецкой Народной Республики, оказывается окружённым со всех сторон, и кольцо вокруг него может быть замкнуто в ближайшее время.

Что касается непосредственно обстановки внутри Курахово, то, по данным украинских источников, силы Киева утратили контроль над большей частью города, оставшись лишь в окрестностях тепловой электростанции.

Также сообщается, что боевые действия переместились в посёлок Дачное, которое фактически является западным пригородом Курахово. Если это село будет взято под контроль, то ВСУ также потеряют контроль над Кураховской ТЭС.

Судя по всему, утрата Курахово и прилегающих территорий украинскими войсками является делом ближайшего времени, и остаётся только вопрос, сколько боеспособных подразделений ВСУ будет уничтожено в этом процессе. Этот аспект крайне важен, поскольку недостаток таких подразделений осложнит ситуацию для ВСУ на других участках линии соприкосновения.