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Zelikman
Инсайдер: Doom: The Dark Ages может выйти уже в мае следующего года
Согласно имеющимся данным, презентация игры пройдёт на мероприятии Xbox Developer Direct в январе

 Недавно один из источников сообщил, что игра Doom: The Dark Ages может выйти в мае 2025 года. Этот проект стал одним из самых ожидаемых релизов для Xbox в 2025-м, и фанаты серии с интересом ждут дополнительной информации, так как официальных новостей было немного.

 Doom: The Dark Ages была анонсирована на Xbox Games Showcase, состоявшемся в июне 2024 года. Данная игра будет средневековым приквелом к уже существующим частям серии Doom и предложит игрокам новые игровые механики, такие как оружие, которое выполняет функции щита, и возможность управлять кибердраконом в бою. В целом, анонс был встречен с большим энтузиазмом, геймеры отметили свежий взгляд на франшизу.

 Согласно инсайдеру eXtas1s, Microsoft планирует презентовать Doom: The Dark Ages на следующем мероприятии Xbox Developer Direct в январе 2025 года, а официальная дата запуска игры запланирована на май 2025 года. Хотя eXtas1s зарекомендовал себя как надежный источник информации, геймерам стоит воспринимать эти сведения с определенной долей скептицизма. Хочется надеяться, что срок выхода игры будет официально анонсирован в январе, однако, в данный момент слишком рано делать окончательные выводы без подтверждения от компании id Software.

Некоторые игроки смогли испытать Doom: The Dark Ages на мероприятии QuakeCon 2024, и их отзывы в основном были положительными. Участники, попробовавшие игру, отметили, что гвоздестрел теперь можно использовать для прижатия противников к стенам. Кроме того, были представлены два новых вида оружия: двуствольный плазменный дробовик и одноствольный дробовик. Интересным изменением стало снижение темпа игры по сравнению с предыдущими частями, так как акцент теперь делается на парировании атак с помощью нового щита, а не на уклонении от них.

#xbox #гейминг #видеоигры #doom: the dark ages
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