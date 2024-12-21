Подразделения продолжают занимать территории вокруг города, организовывая кольцо окружения

Российские вооружённые силы активно ведут наступление на территориях, находящихся под контролем киевских формирований в Донецкой Народной Республике, постепенно осваивая важнейшие укреплённые позиции украинских частей.

Согласно информации, поступающей от российских военных Telegram-каналов, российские воины смогли укрепиться в посёлке Песчаное и проводят там штурмовые операции.

Отмечается, что данный населённый пункт расположен на юго-западной границе Покровска, который российские войска постепенно берут в окружение с севера и юга. Этот город имеет критическое значение для обеих сторон конфликта, так как он служит проходом в Днепропетровскую область. Схожая ситуация имеет место и на Кураховском участке.

Согласно мнению украинских и западных аналитиков, утрата Вооружёнными силами Украины этих населённых пунктов станет критическим ударом для администрации Зеленского, так как к западу от них у украинской армии практически отсутствуют мощные оборонительные позиции, способные противостоять атакующим действиям Вооружённых сил Российской Федерации.

Следует отметить, что на сегодняшний день российские военные имеют инициативу не только в Донецкой Народной Республике, но и почти на всех направлениях в зоне Специальной Военной Операции. В ответ на это украинское руководство усиливает мобилизационные меры и перебрасывает дополнительные резервы, стремясь стабилизировать передовую линию до момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.