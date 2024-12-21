Тем самым модель превзошла рекорд Yangwang U7, который справился с 37,5-градусным склоном

Премиальная марка Exlantix сообщила, что их гибридный кроссовер ET осуществил один из самых впечатляющих подъёмов в истории автомобилестроения. Автомобиль сумел самостоятельно подняться на ледяной склон с углом наклона 37,82 градуса.

Данное испытание проводилось на платформе Big Air Shougang, расположенной в Пекине, где проходят соревнования по биг-эйру — лыжной дисциплине, сочетающей в себе прыжки с трамплина и трюки. Сообщается, что во время испытания поверхность трассы характеризовалась очень низким коэффициентом сцепления.

По данным источников, высота платформы составляет около 60 метров. На видеозаписи четко видно, как кроссовер преодолевает как склон, на котором приземляются спортсмены, так и трамплин, где они разгоняются.

В Exlantix не раскрыли, какие именно шины были установлены на тестовой модели ET. Сообщается, что для успешного преодоления подъёма кроссоверу способствовали правильно настроенная система распределения тяги, ассистенты стабилизации и адаптивные амортизаторы. Двигатель этого кроссовера развивает мощность в 469 лошадиных сил и крутящий момент 634 Нм, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. Официальные продажи Exlantix ET в России начнутся в первом квартале следующего года.

В конце весны 2024 года концерн BYD опубликовал видеозапись аналогичного испытания. Для подъёма на снежный склон был использован мощный электроседан Yangwang U7, но его угол наклона оказался немного менее крутым — 37,5 градуса.